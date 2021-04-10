Перша українка, яка отримала дві дози вакцини, розповіла про побічні реакції і щеплення

Алла Савичева, лікарка-педіатр, котра працює у селищі Війтівці Хмельницької області, стала першою українкою, яка отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Медик в інтерв’ю виданню Суспільне розповіла про щеплення та побічні ефекти від вакцини.

Алла Савичева отримала першу ін’єкцію препарату CoviShield вона отримала в республіці Мальдіви, де за контрактом працювала педіатром консультантом.

Читайте також Одна доза вакцини CoronaVac проти COVID-19 є ефективнішою для жінок: дослідження

Лікар-педіатр згадала, що щеплення було добровільне. Другу дозу вакцини вона отримала в Україні, тоді закінчився її 5-річний контракт у республіці Мальдіви.

Це почалося в березні 2020 року. У нас острів був закритий протягом року. І ми працювали в умовах локдауну. Вакцинація почалася 21 лютого 2021 року. Побоювань не було і вибору не було. Була одна вакцина CoviShield індійського виробництва. І ми всі зчепилися вакциною. Працівники госпіталю, працівники поліції, вчителі. Ми за два дні повністю всі вакцинувалися на Мальдівах,

– розповіла вона.

Побічні реакції від вакцини

За її словами, в обох випадках після вакцинації були побічні реакції, які пройшли за день-два.

Після першої вакцинації у жінки були:

підвищення температури тіла,

біль в м’язах, суглобах,

головний біль.

Після другої вакцинації:

біль в місці ін’єкції,

підвищення температури тіла,

слабкість.

"Яка відмінність між вакцинацією на Україні і на Мальдівах це те, що на Мальдівах у вакцинальній бригаді був один лікар, представник від госпіталю. Працівники санстанції, і 80 відсотків вакцинальної бригади це працівники мерії. Все таки люди довіряють їм", – додала вона.