Деталі випробувань нової вакцини Novavax
Дослідження проведуть вчені з Австралії. Відомо, що до участі у попередніх клінічних випробувань залучать 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус, а також вакцинованих проти нього.
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Усім учасникам дослідження введуть комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.
Комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми,
– зазначив менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.
Що відомо про COVID-вакцину від Novavax
- Вакцина проти COVID-19 від американської компанії Novavax ефективна проти інфікування на понад 90%.
- Зокрема, доведена його дієвість проти "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.
- В Україні наразі не використовують вакцину від Novavax. Однак, попередній міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв привезти препарат у липні – серпні. Тоді у відомстві повідомляли, що отримали підтвердження від постачальників.
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