Деталі випробувань нової вакцини Novavax

Дослідження проведуть вчені з Австралії. Відомо, що до участі у попередніх клінічних випробувань залучать 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус, а також вакцинованих проти нього.

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Усім учасникам дослідження введуть комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.

Комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми,
– зазначив менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.

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