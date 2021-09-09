Перша вакцина, яка буде ефективна і проти коронавірусу, і проти грипу: деталі
Джерело:Global News
Американська компанія Novavax розпочала випробування нової вакцини, яка буде захищати і проти коронавірусу, і проти грипу. Наразі відомо, що компанія розпочинає тестування препарату за участі людей.
Деталі випробувань нової вакцини Novavax
Дослідження проведуть вчені з Австралії. Відомо, що до участі у попередніх клінічних випробувань залучать 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус, а також вакцинованих проти нього.
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Усім учасникам дослідження введуть комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.
Комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми,
– зазначив менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.
Що відомо про COVID-вакцину від Novavax
- Вакцина проти COVID-19 від американської компанії Novavax ефективна проти інфікування на понад 90%.
- Зокрема, доведена його дієвість проти "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.
- В Україні наразі не використовують вакцину від Novavax. Однак, попередній міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв привезти препарат у липні – серпні. Тоді у відомстві повідомляли, що отримали підтвердження від постачальників.
До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин, законтрактовано 34 мільйони доз препаратів:
- 20 мільйонів доз Pfizer,
- 10 мільйонів доз Novavax,
- 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield,
- 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac.
Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX повинно надійти 8 мільйонів доз вакцин.
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