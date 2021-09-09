Перша вакцина, яка буде ефективна і проти коронавірусу, і проти грипу: деталі

9 вересня 2021 , 14:24
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Джерело:

Global News

Американська компанія Novavax розпочала випробування нової вакцини, яка буде захищати і проти коронавірусу, і проти грипу. Наразі відомо, що компанія розпочинає тестування препарату за участі людей.

Деталі випробувань нової вакцини Novavax

Дослідження проведуть вчені з Австралії. Відомо, що до участі у попередніх клінічних випробувань залучать 640 людей віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на коронавірус, а також вакцинованих проти нього.

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Усім учасникам дослідження введуть комбіновану вакцину і від коронавірусу, і від грипу.

Комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми,
– зазначив менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.

Що відомо про COVID-вакцину від Novavax

До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин, законтрактовано 34 мільйони доз препаратів: 

  • 20 мільйонів доз Pfizer,
  • 10 мільйонів доз Novavax,
  • 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield,
  • 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac.

Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX повинно надійти 8 мільйонів доз вакцин. 

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Автор: Анастасія Лукашевська