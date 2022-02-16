Цього вдалося досягти завдяки пересадці стовбурових клітин від донора, який був природно стійкий до вірусу, що викликає СНІД (синдром імунодефіциту людини).

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Що відомо про перший такий випадок

Цей випадок навіть представили на Конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері (США). Це також вперше, коли використовували пуповинну кров.

З моменту отримання пуповинної крові для лікування гострої мієлоїдної лейкемії – раку, який починається в кровотворних клітинах кісткового мозку – жінка перебувала в стадії ремісії.

В її організмі не було вірусу протягом 14 місяців. Увесь цей час вона також не потребувала потужних методів лікування ВІЛ, зокрема антиретровірусної терапії.

Як відбувається пересадка стовбурових клітин Пацієнти в дослідженні спочатку проходять хімієтерапію, щоб знищити ракові імунні клітини. Потім лікарі пересаджують стовбурові клітини від людей зі специфічною генетичною мутацією, в якій у них відсутні рецептори, що використовуються вірусом для інфікування клітин. Вчені вважають, що у цих людей потім розвивається імунна система, стійка до ВІЛ.

Трансплантація кісткового мозку не є життєздатною стратегією для лікування більшості людей, які живуть з ВІЛ. Однак звіт підтверджує, що "лікування від ВІЛ можливе, і ще більше посилює використання генної терапії як життєздатної стратегії лікування ВІЛ", – сказала президентка Міжнародного товариства зі СНІДу Шерон Левін.

Тож важливим елементом успіху є трансплантація ВІЛ-резистентних клітин.

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Інші випадки, коли люди вилікувались від ВІЛ

Про два інші випадки, коли вдалося побороти цю недугу, повідомляли лише у чоловіків. Вони отримали дорослі стовбурові клітини, які частіше використовуються при пересадці кісткового мозку.

Нещодавні випадок – третій, який вдалося вилікувати таким способом, і перший для жінки, яка живе з ВІЛ.

Завдяки новому підходу, лікування ВІЛ може стати доступнішим для більшості людей.