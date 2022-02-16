Перша жінка у світі вилікувалась від ВІЛ: що їй допомогло

Пацієнтка з лейкемією у США стала першою жінкою і третьою людиною, яка повністю вилікувалась від ВІЛ (вірус імунодефіциту людини).

Цього вдалося досягти завдяки пересадці стовбурових клітин від донора, який був природно стійкий до вірусу, що викликає СНІД (синдром імунодефіциту людини).

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Що відомо про перший такий випадок

Цей випадок навіть представили на Конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері (США). Це також вперше, коли використовували пуповинну кров.

З моменту отримання пуповинної крові для лікування гострої мієлоїдної лейкемії – раку, який починається в кровотворних клітинах кісткового мозку – жінка перебувала в стадії ремісії.

В її організмі не було вірусу протягом 14 місяців. Увесь цей час вона також не потребувала потужних методів лікування ВІЛ, зокрема антиретровірусної терапії.

Як відбувається пересадка стовбурових клітин Пацієнти в дослідженні спочатку проходять хімієтерапію, щоб знищити ракові імунні клітини. Потім лікарі пересаджують стовбурові клітини від людей зі специфічною генетичною мутацією, в якій у них відсутні рецептори, що використовуються вірусом для інфікування клітин. Вчені вважають, що у цих людей потім розвивається імунна система, стійка до ВІЛ.

Трансплантація кісткового мозку не є життєздатною стратегією для лікування більшості людей, які живуть з ВІЛ. Однак звіт підтверджує, що "лікування від ВІЛ можливе, і ще більше посилює використання генної терапії як життєздатної стратегії лікування ВІЛ", – сказала президентка Міжнародного товариства зі СНІДу Шерон Левін.

Тож важливим елементом успіху є трансплантація ВІЛ-резистентних клітин.

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Інші випадки, коли люди вилікувались від ВІЛ

Про два інші випадки, коли вдалося побороти цю недугу, повідомляли лише у чоловіків. Вони отримали дорослі стовбурові клітини, які частіше використовуються при пересадці кісткового мозку.

Нещодавні випадок – третій, який вдалося вилікувати таким способом, і перший для жінки, яка живе з ВІЛ.

Завдяки новому підходу, лікування ВІЛ може стати доступнішим для більшості людей.

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