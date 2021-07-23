При цьому висока ефективність фіксується проти штамів Бета, Гамма і Дельта. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Канаді.
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Результати дослідження:
- Перша доза вакцини від AstraZeneca, названа Vaxzevria, на 82% ефективна проти випадків госпіталізації або смерті, викликаних штамом Бета та Гамма.
- Вакцина скорочує рівень госпіталізації та смерті внаслідок інфікування штамом Дельта на 87%,
- Натомість рівень госпіталізації та смертей інфікованих штамом Альфа падає на 90% вже після першої дози.
При цьому зазначається, що ефективність вакцини проти будь-якого симптоматичного захворювання становила 50% проти варіантів Бета та Гама і 70% й 72% проти варіантів Дельта й альфа відповідно.
При цьому зазначається, що ефективність першої дози Vaxzevria аналогічна ефективності інших вакцин, протестованих в дослідженні.
Вакцина Vaxzevria поряд з іншими вакцинами в Канаді забезпечує високий рівень захисту від найсерйозніших форм захворювання навіть після одного уколу,
– заявив віце-президент відділу досліджень і розробок в області біофармацевтики Мене Пангалос.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал