При цьому висока ефективність фіксується проти штамів Бета, Гамма і Дельта. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Канаді.

До теми Чому не можна пропускати другу дозу COVID-вакцини: результати експерименту

Результати дослідження:

Перша доза вакцини від AstraZeneca, названа Vaxzevria, на 82% ефективна проти випадків госпіталізації або смерті, викликаних штамом Бета та Гамма.

Вакцина скорочує рівень госпіталізації та смерті внаслідок інфікування штамом Дельта на 87%,

Натомість рівень госпіталізації та смертей інфікованих штамом Альфа падає на 90% вже після першої дози.

При цьому зазначається, що ефективність вакцини проти будь-якого симптоматичного захворювання становила 50% проти варіантів Бета та Гама і 70% й 72% проти варіантів Дельта й альфа відповідно.

Хоч перша доза препарату досить ефективна і проти легкого симптоматичного захворювання, і проти важких випадків, друга доза істотно підвищує рівень захисту.

При цьому зазначається, що ефективність першої дози Vaxzevria аналогічна ефективності інших вакцин, протестованих в дослідженні.

Вакцина Vaxzevria поряд з іншими вакцинами в Канаді забезпечує високий рівень захисту від найсерйозніших форм захворювання навіть після одного уколу,

– заявив віце-президент відділу досліджень і розробок в області біофармацевтики Мене Пангалос.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал