Перше місто у США: у Нью-Йорк запровадили "паспорти вакцинації"

Нью-Йорк став першим місто у США, де запровадили "паспорти вакцинації". Їхні власники зможуть вільно пересуватися територією Штатів та брати участь у масових заходах.

Щоб отримати так званий "паспорт вакцинації", людям доведеться завантажити спеціальний додаток Excelsior Pass. Зробити це можна вже з 26 березня.

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Він міститиме дані про вакцинацію або про нещодавній негативний тест на COVID-19.

Коли додаток ідентифікує вакциновану людину, вона отримає код-пропуск. Його робота нагадує функціонування електронного квитка.

Які бонуси дасть "паспорт вакцинації"

Вакцинована людина зможе отримати допуск до десятків виставкових, мистецьких, розважальних майданчиків на території Штатів.

Окрім того, люди з "паспортом вакцинації" зможуть запросити більше людей на власну вечірку або весілля.

"Паспорти вакцинації": головне