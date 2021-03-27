Перше місто у США: у Нью-Йорк запровадили "паспорти вакцинації"

Джерело:USA Today
Нью-Йорк став першим місто у США, де запровадили "паспорти вакцинації". Їхні власники зможуть вільно пересуватися територією Штатів та брати участь у масових заходах.
Щоб отримати так званий "паспорт вакцинації", людям доведеться завантажити спеціальний додаток Excelsior Pass. Зробити це можна вже з 26 березня.
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Він міститиме дані про вакцинацію або про нещодавній негативний тест на COVID-19.
Коли додаток ідентифікує вакциновану людину, вона отримає код-пропуск. Його робота нагадує функціонування електронного квитка.