Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76%, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що людям необхідно постійно роз'яснювати питання, пов'язані з вакцинацією проти COVID-19. Також він поцікавився в МОЗ, яка реакція на щеплення виникає в українців.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський наголосив на тому, що перше щеплення проти коронавірусу хоч і знижує ризик зараження, але не захищає повністю від хвороби. Тож маски потрібно носити обов'язково.
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На запит Володимира зеленського у МОЗ повідомили, що побічні ефекти внаслідок вакцинації виявляють лише у 0,8% щеплених. Натомість тяжких випадків поки що не зафіксовано взагалі.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив на тому, що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно підтвердило те, що вакцина AstraZeneca не збільшує ризику утворення тромбів.
Вакцинація в Україні: що відомо
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
- За минулу добу, 14 березня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 018 людей.
- Від початку кампанії щеплено першу дозу вакцини отримали 53 155 мешканців країни.
- Від учора найбільшу кількість щеплень провели у Донецькій області (260). Ця ж область поки що є лідером вакцинальної кампанії в Україні. Загалом там вакцинували 5 044 людини.
- Найнижчий рівень вакцинації по Україні у Чернігівській області. Загалом там щепилося 1 006 громадян.
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