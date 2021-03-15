Перше щеплення проти COVID-19 знижує ймовірність зараження на 76%, – Зеленський

Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що людям необхідно постійно роз'яснювати питання, пов'язані з вакцинацією проти COVID-19. Також він поцікавився в МОЗ, яка реакція на щеплення виникає в українців.
Зеленський наголосив на тому, що перше щеплення проти коронавірусу хоч і знижує ризик зараження, але не захищає повністю від хвороби. Тож маски потрібно носити обов'язково.
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На запит Володимира зеленського у МОЗ повідомили, що побічні ефекти внаслідок вакцинації виявляють лише у 0,8% щеплених. Натомість тяжких випадків поки що не зафіксовано взагалі.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив на тому, що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно підтвердило те, що вакцина AstraZeneca не збільшує ризику утворення тромбів.
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"