Перше враження не оманливе: як генетика може визначати соціальну поведінку

Вчені вирішили вивчати потенціал впливу генетики на соціальну поведінку. Вони з'ясували, що заздалегідь визначені соціальні переваги можуть мати вплив на взаємодію.

Тобто, починаючи від сумісності стосунків і закінчуючи розумінням низки хвороб, пов'язаних із нетиповою соціальною поведінкою. Ви точно хоч раз у своєму життя зустрічали когось, хто вам одразу сподобався, або навпаки – знали одразу, з ким не хотіли б дружити, хоча не знали, чому.

Цікаво Виявили рідкісну форму Альцгеймера: за генетичним відкриттям стоїть сімейна історія

Нове дослідження Медичної школи Університету Меріленду (UMSOM) свідчить про те, що за цією реакцією "миттєвої сумісності" може бути біологічна основа. Науковці визначили, що розуміння природи соціальних переваг має важливі наслідки для сумісності у відносинах.

Ґрунтовна робота вчених

Так, дослідники показали, що варіанти ферменту, який знайшли в частині мозку, що регулюють настрій і мотивацію можуть контролювати те, які миші хочуть соціально взаємодіяти з іншими мишами.

Уже з попередніх експериментів дослідники знали, що в мишей без білка PDE11 спостерігається замкнута поведінка. Тепер вони встановили, що PDE11 розташований у мозку і його варіанти можуть регулювати настрій і поведінку.

Виявилося, що гризуни з одним і тим же генетичним варіантом швидше й частіше починають взаємодію один з одним, ніж із гризунами з іншим генетичним відбитком.

Іншими словами, генетичний збіг визначав їх перевагу один одного. На думку авторки роботи Мічі Келлі, аналогічні чинники можуть визначати соціальні переваги й в людини. Вона вивчала це питання роками.

Ймовірно, це тільки перший серед багатьох біомаркерів сумісності в мозку, який контролює соціальні переваги. Подальші дослідження дозволять визначити нові чинники сумісності, щоби поліпшити якість особистого життя людей,

– пояснила Келлі.

Нові можливості

З іншого боку, розуміння природи соціальних переваг допоможе знайти нові можливості для лікування таких захворювань:

шизофренії;

розладів аутистичного спектра;

деменції та інших.

З попередніх досліджень також відомо, що міцні соціальні зв'язки дуже важливі для здоров'я, а соціальна ізоляція провокує запалення в організмі й підвищує ризики смертності до 50 %.

Зверніть увагу Відкрили механізм, який може зупинити невиліковну хворобу

Варто також зазначити, що ці дані ще варто ретельно вивчати, щоби пояснити таке складне і статистично невизначене поняття як поведінка.