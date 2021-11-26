Так, Британія повністю закриває авіасполучення з Південною Африкою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Намібією та Есватіні. Ізраїль додав до цього списку ще й Мозамбік.
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Закриття кордонів у Великій Британії
- Велика Британія додала Південну Африку до червоного списку обмежень на поїздки. Сотні людей, які нещодавно повернулися з цієї країни, будуть відстежені. Їм запропонують пройти тестування, щоб уникнути появи нового штаму в країні.
- Польоти з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні та Зімбабве будуть припинені з полудня в п'ятницю, 26 листопада.
Закриття кордонів в Ізраїлі
- Ізраїль оголосив, що забороняє своїм громадянам виїжджати до Південної Африки та забороняє в'їзд іноземців із цього регіону.
- Південна Африка, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія та Есватіні додали до червоного списку подорожей Ізраїлю.
- Ізраїльтяни не можуть виїжджати до країн, внесених до червоного списку без спеціального дозволу від міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Тим часом громадяни 7 південноафриканських країн не матимуть права на в'їзд до Ізраїлю.
- Ізраїльтяни, які повертаються додому з цих країн, проведуть від 7 до 14 днів у карантинному готелі.
Що відомо про варіант B.1.1.529Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці. Повідомляється, що він має "дуже незвичайну сукупність" небезпечних мутацій.
У спайковому білку нового варіанту 32 мутації, тим часом у штамі Дельта, який нині домінує у світі, лише 16. Тож вчені непокояться, що велика кількість мутацій може допомогти B.1.1.529 уникати імунної відповіді організму, роблячи його ще більш заразним.