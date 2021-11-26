Перші країни вже закривають кордони через новий штам COVID-19 з 32 мутаціями

Так, Британія повністю закриває авіасполучення з Південною Африкою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Намібією та Есватіні. Ізраїль додав до цього списку ще й Мозамбік.

До теми У трьох країнах виявили новий "суперваріант" COVID-19 з 32 мутаціями

Що відомо про варіант B.1.1.529

Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці. Повідомляється, що він має "дуже незвичайну сукупність" небезпечних мутацій.У спайковому білку нового варіанту 32 мутації, тим часом у штамі Дельта, який нині домінує у світі, лише 16. Тож вчені непокояться, що велика кількість мутацій може допомогти B.1.1.529 уникати імунної відповіді організму, роблячи його ще більш заразним.