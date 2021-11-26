Перші країни вже закривають кордони через новий штам COVID-19 з 32 мутаціями

26 листопада 2021 , 09:51
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Джерело:

The Guardian

Після того, як вчені забили на сполох через появу нового "суперваріанту" коронавірусу B.1.1.529, Ізраїль та Велика Британія вирішили закрити кордони для мандрівників з 7 африканських країн.

Так, Британія повністю закриває авіасполучення з Південною Африкою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Намібією та Есватіні. Ізраїль додав до цього списку ще й Мозамбік. 

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Закриття кордонів у Великій Британії

  • Велика Британія додала Південну Африку до червоного списку обмежень на поїздки. Сотні людей, які нещодавно повернулися з цієї країни, будуть відстежені. Їм запропонують пройти тестування, щоб уникнути появи нового штаму в країні.
  • Польоти з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні та Зімбабве будуть припинені з полудня в п'ятницю, 26 листопада. 

Закриття кордонів в Ізраїлі

  • Ізраїль оголосив, що забороняє своїм громадянам виїжджати до Південної Африки та забороняє в'їзд іноземців із цього регіону. 
  • Південна Африка, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія та Есватіні додали до червоного списку подорожей Ізраїлю. 
  • Ізраїльтяни не можуть виїжджати до країн, внесених до червоного списку без спеціального дозволу від міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Тим часом громадяни 7 південноафриканських країн не матимуть права на в'їзд до Ізраїлю.
  • Ізраїльтяни, які повертаються додому з цих країн, проведуть від 7 до 14 днів у карантинному готелі.

Що відомо про варіант B.1.1.529

Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці. Повідомляється, що він має "дуже незвичайну сукупність" небезпечних мутацій.

У спайковому білку нового варіанту 32 мутації, тим часом у штамі Дельта, який нині домінує у світі, лише 16. Тож вчені непокояться, що велика кількість мутацій може допомогти B.1.1.529 уникати імунної відповіді організму, роблячи його ще більш заразним.
Автор: Анастасія Кушпіт