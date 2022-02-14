Зокрема, вперше за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад. Про це під час брифінгу 14 лютого розповів міністр Охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

Увага Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19

Ситуація з COVID-19 в Україні за останні 7 днів

За минулий тиждень в країні зафіксували 235 256 випадків коронавірусу, що на 7600 випадків менше, ніж попереднього тижня.

До лікарень госпіталізували 24575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації почали фіксувати на тиждень раніше ніж це прогнозували.

Регіони, які демонструють спад захворюваності

Зниження тижневої кількості нових випадків зареєстрували на території 9 регіонів і найпомітніше зниження показника у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду,

– заявили у МОЗ.

Де ситуація складна

За тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+51%). Лідер приросту нових випадків минулого тижня Запорізька область на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+50 % проти 109 %).

Важливо! Летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі, порівняно з хвилею Дельта та вдвічі нижче, ніж середнє значення у 2020 році.

Це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19,

– наголосив Віктор Ляшко.

Міністр відзначив, що наразі допомагає стримувати поширення коронавірусу лише зростання кількості вакцинованих, адже щеплення запобігає тяжкому перебігу хвороби як Дельта штаму, так і Омікрону.

До слова, повний курс вакцинації проти COVID-19 в Україні пройшли 14,95 мільйона людей, зокрема третє щеплення уже отримали 567 тисяч українців.

Остання статистика COVID-19