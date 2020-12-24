Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech проти коронавірусної інфекції вже відправили в країни Європейського союзу.

Початок вакцинації заплановано в період з 27 по 29 грудня, пише пресслужба Європейської комісії в твіттері.

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"Після ретельного упакування партії нещодавно схваленої вакцини проти COVID-19 починають відправлятися у 27 країн ЄС. Ці вакцини скоро прибудуть в пункт призначення, які будуть використовуватися під час днів вакцинації 27, 28 та 29 грудня", – йдеться у заяві Європейської комісії.



Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС / Фото: Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що зовсім скоро будуть вакциновані перші жителі Європи.

Я зворушена тим, що бачу: перші вакцини від COVID-19 відправлені в усі країни ЄС одночасно. Через кілька днів будуть вакциновані перші європейці,

– заявила глава Єврокомісії.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech

Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.

Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.

Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.

Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.