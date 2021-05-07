Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні-серпні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою. На зустрічі вони обговорили поставку вакцин проти коронавірусу від виробників NovaVax та AstraZeneca.

Очільник МОЗ обговорив також можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз.

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Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 мільйонів,

– йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що індійську вакцину Covishield Україна мала отримати ще до 31 березня, але уряд Індії заборонив експорт.

До слова, у березні компанія Novavax повідомила, що під час випробувань вакцина від коронавірусу показала ефективність 96,4%. Україна придбала 10 мільйонів доз вакцини

Вакцинація в Україні: коротко

37 967 українців щеплено проти COVID-19 6 травня 2021 року.

821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу