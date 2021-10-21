Вакцина Pfizer ефективна проти Дельти серед підлітків на 90%
Зокрема, вчені виявили, що ефективність вакцини проти COVID-19 у підлітків віком від 12 до 18 років становила 90%.
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Деталі дослідження
Дослідження проводила ізраїльська медична організація "Клаліт" разом з дослідниками з Гарвардського університету.
Вони проаналізували дані 94 354 підлітків, які зробили щеплення та порівняли отримані дані з інформацією про таку ж кількість нещеплених неповнолітніх.
Дослідження тривало в період з червня по вересень, коли штам Дельта був найбільш поширеним штамом в Ізраїлі.
Вакцинація дітей в Ізраїлі
Нагадаємо, що в Ізраїлі дозволили вакцинацію проти коронавірусу серед дітей у віці з 12 років. Щеплення проводять препаратом Pfizer/BioNTech.
Отримані висновки медики також планують використати, щоб отримати дозвіл вакцинувати дітей до 5 років.
До слова, МОЗ Ізраїлю заявило, що в країні зафіксували новий штам коронавірусу AY 4.2. Це новий варіант штаму Дельта.
Деталі В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу
Актуально про COVID-19 в Ізраїлі
- В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу. Фахівці вважають, що відповідальні за нову хвилю – несвідомі громадяни, які не вакцинувались проти COVID-19.
- Загалом в країні повідомили про понад 1,3 мільйона хворих, жертвами коронавірусу стали понад 8 тисяч інфікованих.
- Наразі в країні схвалили й активно проводять вакцинацію бустерною дозою вакцин проти коронавірусу.