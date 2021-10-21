Перші результати ефективності вакцинації проти Дельта серед підлітків: досвід Ізраїлю

Ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Дослідження показало, що вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.

Вакцина Pfizer ефективна проти Дельти серед підлітків на 90%

Зокрема, вчені виявили, що ефективність вакцини проти COVID-19 у підлітків віком від 12 до 18 років становила 90%.

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Деталі дослідження

Дослідження проводила ізраїльська медична організація "Клаліт" разом з дослідниками з Гарвардського університету.

Вони проаналізували дані 94 354 підлітків, які зробили щеплення та порівняли отримані дані з інформацією про таку ж кількість нещеплених неповнолітніх.

Дослідження тривало в період з червня по вересень, коли штам Дельта був найбільш поширеним штамом в Ізраїлі.

Вакцинація дітей в Ізраїлі

Нагадаємо, що в Ізраїлі дозволили вакцинацію проти коронавірусу серед дітей у віці з 12 років. Щеплення проводять препаратом Pfizer/BioNTech.

Отримані висновки медики також планують використати, щоб отримати дозвіл вакцинувати дітей до 5 років.

До слова, МОЗ Ізраїлю заявило, що в країні зафіксували новий штам коронавірусу AY 4.2. Це новий варіант штаму Дельта.

Деталі В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу

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