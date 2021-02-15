Дві дози вакцини Pfizer на 94% знижують ймовірність інфікування SARS-CoV-2. Це підтверджує досвід вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі.

Ефективність вакцини Pfizer в загальному 94%

Крім того, завдяки вакцинації вдається знизити на 92% ймовірність розвитку важкого перебігу серед тих вакцинованих, які все ж інфікувалися SARS-CoV-2.

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Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в Ізраїлі

Від початку кампанії імунізації в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали майже 4 мільйони громадян, тоді як 2,5 мільйона ізраїльтян встигли отримали вже 2 дози вакцини.

Деталі дослідження: його провела найбільша мережа медичних послуг в Ізраїлі Clalit, взяли участь 600 тисяч людей, які отримали необхідні 2 дози вакцини Pfizer, яких порівнювали з іншою групою з 600 тисяч невакцинованих осіб.

Дослідники зауважили, що анамнези обидвох груп не відрізнялися одна від одної, що дозволяє дуже докладно вивчити ефект від отриманих доз вакцини.

Результати дослідження ефективності вакцини

Дослідники відзначили ефективність вакцини, як серед людей віком від 70 років, так і у молоді.

Це свідчить про те, що вакцина проти коронавірусу Pfizer в реальності ефективна через тиждень після другої дози, так само як це визначили під час клінічного дослідження,

– зауважив директор з питань інновацій Clalit Ран Балісер.

За словами дослідники, ефективність вакцини Pfizer зростає через 2 тижні або більше після 2-го уколу препарату.

Загальна ефективність буде вищою, коли вакцинують молодь

Дослідники з Інституту науки Вейцмана, які спеціалізуються на зборі загальнонаціональних даних про COVID-19 в Ізраїлі, також повідомили про скорочення кількості випадків важкого перебігу хвороби та госпіталізації внаслідок ускладнень.

Втім наразі зростає кількість випадків важкого перебігу COVID-19 серед молодого населення, їх почали вакцинувати найпізніше.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу