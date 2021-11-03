Набір добровольців продовжили

Координаторка клінічного випробування вакцини у Рівному Оксана Штрімайтіс розповіла про перші результати спостережень за вакцинованими та чому вони йдуть на дослідження.

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З майже трьохсот людей, які захотіли взяти участь у клінічному випробуванні вакцини від COVID-19, однією дозою вакцинували приблизно 200 людей. Решта учасників проходять обстеження або чекають на результати аналізів,

– розповіла Оксана Штрімайтіс.

Набір добровольців поки продовжили до 21 листопада.

Перші результати випробувань

З 1 листопада, минуло 28 днів від першої дози вакцини. Кілька людей вже отримали другу дозу.

За словами координаторки, під час відбору учасників, на жаль, діагностували кілька ВІЛ-інфікованих, люди про це не знали.

Був і позитивний випадок – одна з учасниць не знала, що вагітна, була вдячна і вирішила відтермінувати вакцинацію.

Зазвичай, до нас не приходять ті, хто обстежиться коштом спонсора дослідження, а потім йде. Адже доброволець може відмовитись від участі на будь-якому етапі,

– пояснила координаторка.

Також Оксана Штрімайтіс зазначила, що практично всі, хто приходив, якщо дозволяють результати діагностики, продовжують участь у дослідженні. Хоча є люди, які відмовляються через те, що їм потрібен офіційний COVID-сертифікат.

Причини, чому люди погоджуються і відмовляються

Протипоказом до участі у дослідженні є вакцинація іншими препаратами від COVID-19. А люди хочуть їздити закордон й ПЛР-тести їх не влаштовують, хоча спонсор дослідження надає таку можливість. Або ж керівники на роботі не хочуть розуміти, – додала пані Оксана.

Координаторка виокремлює дві основі причини, через які люди погоджуються на участь в дослідженні:

гроші

моніторинг стану здоров'я.

Як переносять вакцину учасники

Вона також розповіла, що\ усі добровольці здебільшого переносять вакцинацію легко.

За своїм механізмом дії вакцина інактивована, препарат не є агресивним, тому учасники кажуть – "у мене, напевно, плацебо". Але у всіх плацебо не може бути,

– зазначила координаторка.

Ха її словами, один з учасників відзначив підвищений апетит у день, коли отримав перше щеплення. Також було 3 – 4 людини, в яких почастішав стілець протягом доби. Температура практично вище 37,5 не піднімається.

Також є один випадок COVID після введення першої дози. За станом його здоров'я слідкують, він на стаціонарному лікуванні.

Вік учасників випробування вакцини – від 18 до 82 років.