Перші результати випробування китайської вакцини на Рівненщині: хто і чому бере участь
Джерело:Суспільне
На Рівненщині до клінічного випробування вакцини проти коронавірусу китайського виробника залучили близько 300 добровольців. У листопаді вже декілька з них отримали другу дозу препарату.
Набір добровольців продовжили
Координаторка клінічного випробування вакцини у Рівному Оксана Штрімайтіс розповіла про перші результати спостережень за вакцинованими та чому вони йдуть на дослідження.
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З майже трьохсот людей, які захотіли взяти участь у клінічному випробуванні вакцини від COVID-19, однією дозою вакцинували приблизно 200 людей. Решта учасників проходять обстеження або чекають на результати аналізів,
– розповіла Оксана Штрімайтіс.
Набір добровольців поки продовжили до 21 листопада.
Перші результати випробувань
З 1 листопада, минуло 28 днів від першої дози вакцини. Кілька людей вже отримали другу дозу.
За словами координаторки, під час відбору учасників, на жаль, діагностували кілька ВІЛ-інфікованих, люди про це не знали.
Був і позитивний випадок – одна з учасниць не знала, що вагітна, була вдячна і вирішила відтермінувати вакцинацію.
Зазвичай, до нас не приходять ті, хто обстежиться коштом спонсора дослідження, а потім йде. Адже доброволець може відмовитись від участі на будь-якому етапі,
– пояснила координаторка.
Також Оксана Штрімайтіс зазначила, що практично всі, хто приходив, якщо дозволяють результати діагностики, продовжують участь у дослідженні. Хоча є люди, які відмовляються через те, що їм потрібен офіційний COVID-сертифікат.
Причини, чому люди погоджуються і відмовляються
Протипоказом до участі у дослідженні є вакцинація іншими препаратами від COVID-19. А люди хочуть їздити закордон й ПЛР-тести їх не влаштовують, хоча спонсор дослідження надає таку можливість. Або ж керівники на роботі не хочуть розуміти, – додала пані Оксана.
Координаторка виокремлює дві основі причини, через які люди погоджуються на участь в дослідженні:
- гроші
- моніторинг стану здоров'я.
Як переносять вакцину учасники
Вона також розповіла, що\ усі добровольці здебільшого переносять вакцинацію легко.
За своїм механізмом дії вакцина інактивована, препарат не є агресивним, тому учасники кажуть – "у мене, напевно, плацебо". Але у всіх плацебо не може бути,
– зазначила координаторка.
Ха її словами, один з учасників відзначив підвищений апетит у день, коли отримав перше щеплення. Також було 3 – 4 людини, в яких почастішав стілець протягом доби. Температура практично вище 37,5 не піднімається.
Також є один випадок COVID після введення першої дози. За станом його здоров'я слідкують, він на стаціонарному лікуванні.
Вік учасників випробування вакцини – від 18 до 82 років.
Довідка про випробування:
- У Рівному дослідження проводить центр первинної медико-санітарної допомоги "Центральний".
- Виробник вакцини – китайська фармацевтична компанія "Біокангтай".
- В Україні ця вакцина проходить третю фазу дослідження.
- Усім добровольцям, які погодяться взяти участь у випробуванні вакцини, передбачена грошова виплата у розмірі 8 тисяч гривень та додаткові гроші на транспортні витрати.