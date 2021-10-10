На жаль, питання психічного здоров'я в українському суспільстві досі стигматизоване. У більшості випадків наші люди соромляться звернутися за допомогою боячись, що їх вважатимуть якимись "не такими". Але психічне та психологічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. Адже впливає не лише на якість нашого життя, а й на добробут та стосунки з близькими людьми.

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Згідно з даними ВООЗ, від психічних розладів страждає близько 1 мільярд людей по всьому світу. Серед них 8 мільйонів є українцями.

Тим часом багато людей досі не мають доступу до якісної допомоги, або ж соромляться по неї звертатися.

Аби трішки розширити уявлення українців про психіатрію та психотерапію, журналісти 24 каналу поспілкувались з психіатром Рівненського обласного центру психічного здоров`я населення Іваном Барчуком.

Поясність простими словами, в чому різниця між психіатром, психотерапевтом і психологом?

Психотерапевт направлений на розв'язання проблеми людини та на корекцію поведінки. Важливо розуміти, що напрямків психотерапії є безліч. Якщо кваліфікації лікаря недостатньо для розв'язання проблеми, тоді він направляє пацієнта до конкретного спеціаліста у потрібній галузі психотерапії або ж до психіатра. Часто психотерапевти співпрацюють з психіатрами для призначення медикаментозного лікування.

В Україні психотерапевт повинен мати медичну освіту або освіту психолога. Натомість у Європі, до прикладу, це не обов'язково – достатньо вищої освіти та освоєння певної галузі психотерапії у навчальному закладі або на курсах.

Психіатр, перш за все, є лікарем, який лікує психічні розлади та захворювання й працює здебільшого медикаментозно – він не спрямований на розв'язання певних проблем пацієнта в особистому житті ( на налагоджування стосунків, підняття самооцінки тощо). Психіатр може співпрацювати з психотерапевтом або ж отримати кваліфікацію психотерапевта, аби самостійно надавати психотерапевтичну допомогу, оскільки жодні препарати у світі не можуть змусити людину повірити в себе або ж допомогти розібратися з проблемами в сім'ї.

Натомість психолог працює зі здоровими людьми – він не займається лікуванням розладів та хвороб. Консультації цього фахівця направлені виключно на розв'язання особистих проблем пацієнта – він не ставить діагнозів та не призначає медикаментозне лікування. За необхідності він може направити людину до психіатра, психотерапевта або іншого потрібного лікаря. Психолог в Україні може мати медичну освіту, а може не мати її – достатньо закінчення фаху за напрямком "психологія"

Як зрозуміти, коли потрібно звернутися до фахівця за допомогою?

Коли людина живе з постійним відчуттям тривоги й це заважає їй жити. Коли людина натягнута, немов струна і не може самостійно позбавитись від цього нав'язливого стану та тривожних думок.

Коли людина постійно відчуває різкі коливання настрою – від депресивних станів до ейфорії. Коли в один момент не хочеться жити й ні на що не вистачає сил, а в інший момент настрій різко змінюється на кардинально протилежний. Важливо розуміти, що зміна настрою є нормальним явищем. Мовиться про ситуації, коли ці зміни дуже контрастні, настають раптово та без вагомої причини.

Коли настрій постійно занижений, ні на що не вистачає сил і нічого не хочеться. Коли водночас хочеться зайнятись чимось корисним, але максимум, на що вистачає енергії – це погортати стрічку у фейсбуці. І так щодня.

Коли у людини з'являються галюцинації, сторонні голоси, віра у надзвичайні здібності тощо. Але тут складність полягає в тому, що здебільшого пацієнти не помічають цього, адже вони вважають, що все це відбувається насправді. Тож якщо близька вам людина почала стверджувати, що у неї є суперсила, що вона месія, або ж ви помітили, що вона спілкується не сама з собою, а з уявним співрозмовником, що вона бачить те, чого не бачите ви – це дзвіночок і варто забити на сполох.

Коли у людини проблеми з пам'яттю. До прикладу, коли вона не може згадати, що було зовсім нещодавно або ж пригадує, що було 30 років тому, але в її голові це буквально відбувалось немов вчора. До прикладу, 90-річний чоловік стверджує, що йому необхідно піти зібрати жито на комбайні, з яким він вже давно не має справу.

Якщо помітили хоча б один з перелічених симптомів, радимо вам звернутися до сімейного лікаря. Він направить вас на необхідні обстеження та за потреби скерує до інших фахівців.



Не варто соромитись психічних розладів / Фото Unsplash

Як обрати професійного лікаря? Як зрозуміти, що його варто змінити?

У кожної людини є свій спосіб спілкування. Важливо, аби вам було комфортно зі своїм лікарем і ви відчували до нього довіру.

Що стосується професійних якостей психіатра – не бійтеся питати про ваш діагноз та ліки, які вам призначили. Пацієнт має право це знати, а лікар зобов'язаний пояснити. До прикладу, вам поставили діагноз "психоз" і ви хочете знати, що це означає. Якщо лікар не може відповісти на це питання, то варто задуматись "чому". Також існують лікарі, які люблять призначати "фуфломіцини", тож якщо психіатр чи психотерапевт не може пояснити основну дію ліків, це може бути не надто хорошим показником.

Зауважу, що є лікарі, у яких дуже багато пацієнтів і час прийомів розписаний щільно. Тож, як альтернатива, лікар може видати пацієнту брошуру чи скинути посилання на відео, де усе детально пояснюється. Це прийнятний варіант. Але якщо лікар жодним чином не відповідає на запити пацієнта, то бажано обрати іншого фахівця.

Якщо психіатр поставить діагноз, він зображатиметься в системі e-Health? Чи зможуть його побачити роботодавці або інші лікарі?

Ні. Нині є 2 види лікарів, до яких не потрібне направлення і які мають повну конфіденційність – це нарколог та психіатр. Ніхто окрім вас не лише не знатиме про ваш діагноз, а й навіть не зможе побачити, що ви записувались або ходили до цих лікарів – система приховує такі дані й вони є захищеними.

Лише тоді, коли людина сама захоче розповісти про діагноз й показати дані про прийом іншому лікарю (до прикладу, сімейному), тоді їх можна буде відкрити. Для цього потрібна аутентифікація – без безпосередньої участі пацієнта це неможливо.

Додам, що пацієнтів захищає "Закон про психіатричну допомогу". Усе, що ви розповіли своєму лікарю, залишається в абсолютній таємниці.

Чи можна отримати лікарняний через психічний стан здоров'я? У яких випадках?

Так, можна. Загалом будь-який лікар може видати "Листок непрацездатності". Але чи видадуть людині лікарняний, чи ні, залежить від рішення комісії та Фонду соціального страхування. Повинно бути чітке обґрунтування того, чому людина тимчасово не може виконувати свою роботу. Діагноз може не вказуватись за бажанням пацієнта, але причина повинна бути вписана.

Також бувають випадки, коли людина думає, що вона працевлаштована офіційно, але виявляється, що це не так. Або ж, до прикладу, роботодавець не сплатив вчасно ЄСВ. Тоді лікарняний не має юридичної сили.

Чи можуть пацієнта лікувати примусово або ж покласти в лікарню без його згоди?

Ні. Якщо пацієнт прийшов на консультацію і лікар призначив йому лікування, він не зобов'язаний його проходити. Так само і зі стаціонарним лікуванням – ніхто не може покласти вас до лікарні без вашої згоди.

Звісно, є винятки. Людина може підлягати примусовому лікуванню лише в тих випадках, якщо вона становить небезпеку для суспільства. Але це трапляється рідко, а сама процедура доволі клопітка. Для цього необхідний суд, який призначає судово-психіатричну експертизу.

Право на добровільну госпіталізацію мають дорослі та діти у віці від 14 років. До цього віку рішення про госпіталізацію приймають обоє батьків (незалежно від сімейного статусу).



Пацієнт має право відмовитись від лікування / Фото Unsplash

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Як підтримати своє психічне здоров'я: поради Центру громадського здоров'я

Якщо ви цілком здорова людина і не потребуєте допомоги психіатра чи психотерапевта – це чудово. Але психічні захворювання не відрізняються від звичайних, адже від них не застрахований ніхто.

У Центрі громадського здоров'я надали 5 головних порад, які можуть покращити ваш психічний стан та самопочуття:

Спілкуйтеся з іншими людьми, оскільки це допомагає розвинути почуття приналежності до групи. Людина почувається краще, коли ділиться позитивним досвідом з іншими людей та має емоційну підтримку.

Більше рухайтеся, оскільки регулярна фізична активність пов'язана з нижчим рівнем депресії й тривожності у всіх вікових групах. Окрім цього, це підвищує самооцінку та покращує настрій. Це не обов'язково має бути інтенсивне тренування – достатньо пішої прогулянки на свіжому повітрі в колі друзів чи сім'ї. Все тому, що під час цього процесу знижується рівень гормону стресу (кортизолу), внаслідок чого людина відчуває піднесення та задоволення.

Навчайтеся та розвивайтеся. Згідно з дослідженнями, освоєння нових навичок покращує психічний стан – людина стає впевненішою в собі завдяки прояву цілеспрямованості. Якщо здається, що немає часу на нове хобі, ви можете просто покращити навички того, чим і так займаєтесь в повсякденному житті (до прикладу, можна освоїти нові рецепти тощо).

Будьте добрішими, оскільки доброта і щедрість створюють позитивні емоції, приносять відчуття важливості, підвищують рівень самооцінки та емпатію. Невеликі добрі справи або волонтерство сприяють підвищенню нейромедіаторів, як-от серотонін, дофамін та ендорфін.

Будьте уважними до себе, зокрема до думок, емоцій та поведінки. Дослухайтеся до свого тіла, бажань та процесів свого внутрішнього світу – це підвищить рівень емпатії та самоприйняття.

Не нехтуйте своїм ментальним та психічним здоров'ям. Звернення за психічною допомогою – це нормально та не менш важливо, ніж похід до стоматолога чи сімейного лікаря.