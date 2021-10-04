Американська фармацевтична компанія Merck представила фінальні результати третьої фази досліджень, які показали зниження ризиків госпіталізацій і смертності від COVID-19 на 50%.

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Якщо регулятор схвалить розробку Merck, то молнупіравір стане першим противірусним препаратом проти коронавірусної хвороби, який можна приймати у формі таблеток.

Як діє препарат

Ці ліки спочатку розроблялися для лікування грипу. Принцип їхньої дії – вносити зміни у генетичний код вірусу, аби зупинити його поширення в організмі.

В рамках клінічних випробувань пацієнтам з симптомами COVID-19 призначили приймати молнупіравір протягом 5 днів. У порівнянні з групою плацебо терапія знизила кількість госпіталізацій вдвічі.

Серед учасників досліджень вчені не зареєстрували жодного летального випадку внаслідок COVID-19. Крім того, не зафіксували побічних ефектів від лікування.

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Вчені відзначили, що ефективність молнупіравіру не знижувалася щодо варіантів Гамма, Дельта чи Мю, серед учасників 40% були інфіковані мутованими версіями коронавірусу.

Тепер розробники готують документи для FDA для отримання схвалення на екстрене використання молнупіравіру.

Заявлена ​​ціна одного курсу складає 700 доларів. В Merck заявили, що будуть впроваджувати багаторівневу систему ціноутворення, щоб препарат був доступний і для країн з низьким рівнем доходу.