Дослідження було невеликим, однак це перше наукове свідчення того, наскільки новий варіант може уникнути вакцини.

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Pfizer vs Омікрон

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19.

Здатність цього штаму "вислизати" від вакцини була в 5 – 10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту. Однак, не все втрачено.

Попри те, що його (коронавірусу Омікрон, – 24 канал) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини,

– зазначив професор Алекс Сігал, вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.

Дослідження також показало, що антитіла людей, які були вакциновані або перехворіли на коронавірус і отримали антитіла природним шляхом, були значно більш ефективні проти Омікрону. Це дозволяє припустити, що бустерні дози можуть допомогти у боротьбі з цим варіантом недуги.

Довідка. Тести проводили вакциною Pfizer в Південній Африці. Там виявили перші випадки і спалахи мутованого вірусу.

Що відомо про дослідження

Професор також вважає , що Омікрон, ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами.

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Однак наголошують, що дослідження – не повне. У ньому вивчали живий вірус Омікрон, який виростили в лабораторії.

Його протестували на зразках крові лише 12 вакцинованих людей. Тому дослідження не може багато чого сказати нам про те, наскільки ефективними будуть вакцини проти запобігання інфекції або подальшої передачі вірусу в реальному світі.

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