Перші тести показали, наскільки вакцина від Pfizer ефективна проти Омікрону

Вчені провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити наскільки ефективні вакцини проти новго штаму коронавірусу Омікрон.

Дослідження було невеликим, однак це перше наукове свідчення того, наскільки новий варіант може уникнути вакцини.

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Pfizer vs Омікрон

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19.

Здатність цього штаму "вислизати" від вакцини була в 5 – 10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту. Однак, не все втрачено.

Попри те, що його (коронавірусу Омікрон, – 24 канал) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини,

– зазначив вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Алекс Сігал,

Дослідження також показало, що антитіла людей, які були вакциновані або перехворіли на коронавірус і отримали антитіла природним шляхом, були значно більш ефективні проти Омікрону. Це дозволяє припустити, що бустерні дози можуть допомогти у боротьбі з цим варіантом недуги.

Що відомо про дослідження

. Тести проводили вакциною Pfizer в Південній Африці. Там виявили перші випадки і спалахи мутованого вірусу.

Професор також вважає , що Омікрон, ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами.

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Однак наголошують, що дослідження – не повне. У ньому вивчали живий вірус Омікрон, який виростили в лабораторії.

Його протестували на зразках крові лише 12 вакцинованих людей. Тому дослідження не може багато чого сказати нам про те, наскільки ефективними будуть вакцини проти запобігання інфекції або подальшої передачі вірусу в реальному світі.

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