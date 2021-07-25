Перші випадки штаму Дельта підтвердили на Львівщині: хворі – з Росії та Великої Британії

Штам коронавірусу Дельта вже дістався й Львівської області. Станом на 24 липня в регіоні підтвердили щонайменше 3 перших випадки.

Відомо, що двоє хворих у межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії, а ще один – в Росії.

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Дельта на Львівщині: що ще відомо

За словами директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ореста Чемериса, на дослідження в Центр громадського здоров'я в Києві направили 6 тестів ПЛР з підозрою. У трьох пацієнтів підтвердили наявність штаму.

Усі хворі проходили стаціонарне лікування. Їхній стан – із позитивною динамікою. Двом із них – по 33 роки, а третьому – 34.

Водночас головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко нагадала, що двічі вакциновані люди на 80% є захищеними від важкого перебігу COVID-19, викликаного штамом Дельта.

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Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували більш ніж 100 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

Перші випадки Дельти в Україні виявили в Ужгороді, згодом інфекція дісталася Києва. Загалом було 8 випадків.

Через поширення вірусу уряд за дорученням РНБО планує дещо посилити карантин.



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