Група дослідників з Університету Британської Колумбії (UBC) показала, що склад перших фекалій дитини, тобто меконію, пов'язаний з тим, чи розвинеться у дитини алергія впродовж першого року життя.
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Впродовж першого дня життя дитини зазвичай виділяється меконій. Він складається з перетравлених організмом речовин під час перебування у матці.
Меконій відрізняється від звичайних фекалій і візуально. Він має в'язку, липку консистенцію, яка нагадує дьоготь. Зазвичай меконій темно-оливкового кольору та майже не має запаху.
Що з'ясували науковці
- В рамках дослідження вчені проаналізували зразки меконію від 100 немовлят. Вони виявили, що чим менше різних типів молекул міститься в меконію, тим вищий у дитини ризик розвитку алергії до одного року.
- Вони також виявили, що зменшення кількості певних молекул було пов'язано зі змінами ключових бактеріальних груп. Ці групи бактерій грають вирішальну роль в розвитку і дозріванні великої екосистеми кишкових мікробів, відомої як мікробіота.
За словами дослідників, результати цього аналізу мають важливе значення для немовлят з групи ризику.
Оскільки діти, які страждають від алергії, піддаються найбільшому ризику розвитку астми. Але тепер існує можливість виявляти та лікувати таких немовлят та ще до того, як у них розпочнуться ознаки й симптоми алергії.