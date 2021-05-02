Перші випорожнення дитини допоможуть передбачити розвиток алергії: на що звернути увагу

Це може здатися дивним, але вміст першого підгузка дитини може багато розповісти про його здоров'я в майбутньому. Вчені з Університету Британської Колумбії виявили, що перші екскременти немовляти можуть допомогти передбачити ризик розвитку алергії.

Група дослідників з Університету Британської Колумбії (UBC) показала, що склад перших фекалій дитини, тобто меконію, пов'язаний з тим, чи розвинеться у дитини алергія впродовж першого року життя.

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Впродовж першого дня життя дитини зазвичай виділяється меконій. Він складається з перетравлених організмом речовин під час перебування у матці.

Меконій відрізняється від звичайних фекалій і візуально. Він має в'язку, липку консистенцію, яка нагадує дьоготь. Зазвичай меконій темно-оливкового кольору та майже не має запаху.

Що з'ясували науковці

В рамках дослідження вчені проаналізували зразки меконію від 100 немовлят. Вони виявили, що чим менше різних типів молекул міститься в меконію, тим вищий у дитини ризик розвитку алергії до одного року.

Вони також виявили, що зменшення кількості певних молекул було пов'язано зі змінами ключових бактеріальних груп. Ці групи бактерій грають вирішальну роль в розвитку і дозріванні великої екосистеми кишкових мікробів, відомої як мікробіота.

Ця робота показує, що розвиток здорової імунної системи й мікробіоти насправді може початися задовго до народження дитини. А також сигналізує про те, що крихітні молекули, яким піддається дитина в утробі матері, відіграють фундаментальну роль у здоров'ї майбутнього,

– заявив провідний автор дослідження Чарісс Петерсен.

За словами дослідників, результати цього аналізу мають важливе значення для немовлят з групи ризику.

Оскільки діти, які страждають від алергії, піддаються найбільшому ризику розвитку астми. Але тепер існує можливість виявляти та лікувати таких немовлят та ще до того, як у них розпочнуться ознаки й симптоми алергії.