Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом. Для імунізації тварин використовуватимуть вакцину FurcoVac.

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Препарат, робота над яким тривала з осені 2020 року, розробила дослідницька група Гельсінського університету. Вакцину тестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету.

Випробування пройшли успішно – реакція тварин на вакцину була задовільною.

Чому у Фінляндії сконцентрувались на вакцинації норок

Наприкінці 2020 року на норкових фермах Данії почали фіксувати спалахи коронавірусу – тварини почали масово хворіти.

Влада країни пішла на радикальні заходи й знищила понад 15 мільйонів норок. До кінця 2021 року в країні заборонили розведення хутряних звірів.

Після цього поширення коронавірусу серед норок зафіксували у низці інших країн.

Це не перший досвід вакцинації тварин

Зауважимо, що вакцинувати тварин проти коронавірусу вже почали у США. Так, у червні 2021 року зоопарк Окленда в Північній Каліфорнії почав щеплювати ссавців вакциною від компанії Zoetis.

У Росії також стартувала COVID-вакцинація домашніх тварин місцевим препаратом Carnivac-Cov.