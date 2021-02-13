Першими в світі: AstraZeneca протестує ефективність своєї вакцини для дітей

Оксфордський університет і компанія AstraZeneca оголосили про початок досліджень ефективності своєї вакцини проти COVID-19 для дітей та підлітків.

Деталі дослідження

Для участі в тестуванні залучать 300 добровольців у віці від 6 до 17 років. Дослідження стартують вже цього місяця, в лютому 2021 року.

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Професор Ендрю Полларда, один із авторів наголосив на потрібності такого дослідження, адже вакцинація дітей допоможе контролювати поширення коронавірусу.

Хоча більшість дітей відносно менше страждають від коронавірусу та мають менші ризики серйозного перебігу хвороби, важливо встановити безпеку та імунну реакцію на вакцину серед дітей і підлітків, тому, що деяким дітям може знадобитися вакцинація,

– зазначив Поллард.

Що відомо про доступність вакцин проти COVID-19 для дітей

Джерело: The New York Times

Вакцинація проти COVID-19 буде можливою для дітей не раніше кінця літа 2021 року.

Поки що вакцину Pfizer можна колоти дітям, старшим 16 років. Препарат Moderna взагалі дозволений для людей, яким виповнилось 18 років.

Про старт досліджень своїх вакцин для молодших груп населення також повідомили компанії Pfizer та Moderna.

Лише в планах подібні дослідження також у компаній Johnson & Johnson та Novavax.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу