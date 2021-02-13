Першими в світі: AstraZeneca протестує ефективність своєї вакцини для дітей

Джерело:ABC
Оксфордський університет і компанія AstraZeneca оголосили про початок досліджень ефективності своєї вакцини проти COVID-19 для дітей та підлітків.
Для участі в тестуванні залучать 300 добровольців у віці від 6 до 17 років. Дослідження стартують вже цього місяця, в лютому 2021 року.
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Професор Ендрю Полларда, один із авторів наголосив на потрібності такого дослідження, адже вакцинація дітей допоможе контролювати поширення коронавірусу.
Хоча більшість дітей відносно менше страждають від коронавірусу та мають менші ризики серйозного перебігу хвороби, важливо встановити безпеку та імунну реакцію на вакцину серед дітей і підлітків, тому, що деяким дітям може знадобитися вакцинація,
– зазначив Поллард.
Джерело: The New York Times
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу