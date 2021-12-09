Вже прийняли бюджет на 2022 рік, зокрема 157 мільйонів гривень виділили на програму медичних гарантій. З цих коштів і покриватимуть витрати на неонатальний скринінг.
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Тобто за послугу платитиме держава. Для новоспечених батьків тестування малечі буде безоплатним.
Наявність СМА визначатимуть одразу
Серед 21 хвороб у перший день життя діагностуватимуть й спинальну м'язову атрофію. СМА – це рідкісна генетична хвороба. Часто такі дітки помирають ще в перші роки життя, оскільки втрачають здатність не лише рухатися, а й нормально їсти, ковтати та дихати.
У світі є декілька препаратів, які можуть допомогти зупинити прогресування хвороби, але вони досить дорогі. Декілька з них приймаються впродовж усього життя, а один вводиться одноразово, але максимум до 2 років. Тож лікування потрібно розпочати чим раніше.
Важливий кожен день
5-місячна Марія-Тереза також страждає від СМА. Вартість необхідного препарату становить декілька мільйонів доларів.
Матір дівчинки Ольга шкодує – якби її донечці СМА діагностували одразу після появи на світ, вони б мали більше часу. Зокрема, і на збір коштів. Максимальний вік прийому препарату – до 2 років, рекомендований – до 6 місяців. Марічці лише 5 місяців і 2 тижні, а хвороба вже прогресує.
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