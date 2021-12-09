У перший день життя: в Україні немовлят безкоштовно тестуватимуть на 21 хворобу

Від 2022 року всіх новонароджених у перший день життя обов'язково тестуватимуть на наявність 21 хвороби. Нині у такому списку лише чотири недуги.

Вже прийняли бюджет на 2022 рік, зокрема 157 мільйонів гривень виділили на програму медичних гарантій. З цих коштів і покриватимуть витрати на неонатальний скринінг.

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Тобто за послугу платитиме держава. Для новоспечених батьків тестування малечі буде безоплатним.

Наявність СМА визначатимуть одразу

Серед 21 хвороб у перший день життя діагностуватимуть й спинальну м'язову атрофію. СМА – це рідкісна генетична хвороба. Часто такі дітки помирають ще в перші роки життя, оскільки втрачають здатність не лише рухатися, а й нормально їсти, ковтати та дихати.

У світі є декілька препаратів, які можуть допомогти зупинити прогресування хвороби, але вони досить дорогі. Декілька з них приймаються впродовж усього життя, а один вводиться одноразово, але максимум до 2 років. Тож лікування потрібно розпочати чим раніше.

Важливий кожен день

До слова, в Україні вперше закуповуватимуть дорогі ліки для дітей зі СМА . У держбюджеті України на 2022 рік передбачили 300 мільйонів гривень на це.

5-місячна Марія-Тереза також страждає від СМА. Вартість необхідного препарату становить декілька мільйонів доларів.

Матір дівчинки Ольга шкодує – якби її донечці СМА діагностували одразу після появи на світ, вони б мали більше часу. Зокрема, і на збір коштів. Максимальний вік прийому препарату – до 2 років, рекомендований – до 6 місяців. Марічці лише 5 місяців і 2 тижні, а хвороба вже прогресує.

Реквізити для допомоги:

Картка Приват Банку: 4149 4993 9503 2202‌ / 4731 2196 4014 2125 – Кудрявая Ольга Володимирівна‌;

Картка Монобанку‌: 4441 1144 1378 5898‌ – Кудрявая Ольга Володимирівна;

Євро: 5168 7451 1357 3379 – KUDRIAVAIA OLHA UA913052990262086400915212706 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2XЗ‌;

Долари 4149 4993 9503 2046 – MYKHAJLOVSKYJ OLEH UA333052990262076400915229770 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X.

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