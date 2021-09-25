У першій десятці: яке місце посідає Україна в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

Упродовж доби 23 вересня в Європі виявили понад 129 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше – у Великій Британії. Україна теж входить у першу десятку за цим показником.

Про це свідчать дані сайту, який публікує статистику поширення захворювання на COVID-19 у світі. Там Україна посіла 8 місце у Європі та 19 – у світі.

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Статистика по Європі

Зокрема, у Сполученому Королівстві підтвердили 35 623 нові випадки коронавірусної інфекції (станом на 24 вересня); слідом ідуть Росія – 21 379; Франція – 5 879; Іспанія – 2 746; Італія – 3 797; Німеччина – 8,916; Польща – 813; Україна – 9 058; Нідерланди – 1 681; Чехія – 487.

Станом на 25 вересня Україна досі тримається на 8 сходинці по Європі.



Статистика коронавірусу в Європі / Скриншот

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