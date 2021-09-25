У першій десятці: яке місце посідає Україна в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
25 вересня 2021 , 12:00Читать новость на русском
Джерело:Worldometers
Упродовж доби 23 вересня в Європі виявили понад 129 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше – у Великій Британії. Україна теж входить у першу десятку за цим показником.
Про це свідчать дані сайту, який публікує статистику поширення захворювання на COVID-19 у світі. Там Україна посіла 8 місце у Європі та 19 – у світі.
Увага Чоловіче здоров'я: для чого потрібен вітамін Д, і як він впливає на здатність мати дітей
Статистика по Європі
- Зокрема, у Сполученому Королівстві підтвердили 35 623 нові випадки коронавірусної інфекції (станом на 24 вересня);
- слідом ідуть Росія – 21 379;
- Франція – 5 879;
- Іспанія – 2 746;
- Італія – 3 797;
- Німеччина – 8,916;
- Польща – 813;
- Україна – 9 058;
- Нідерланди – 1 681;
- Чехія – 487.
Станом на 25 вересня Україна досі тримається на 8 сходинці по Європі.
Статистика коронавірусу в Європі / Скриншот
Коронавірус в Україні: останні новини
- Протягом доби 24 вересня в Україні виявили 8 267 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 035 людей, 133 хворих померли, 2 821 – одужали.
- Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів.
- Дніпропетровська, Донецька, Тернопільська, Черкаська області не відповідають жовтій зоні карантину. Там спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
- Разом з тим, показники рівня захворюваності у нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях.