Новий пристрій для контролю рівня глюкози

Вчені з Пенсільванського університету прагнули розробити простий неінвазивний інструмент, який покращить якість життя діабетиків, аби вони не потребували щоденного аналізу крові з пальця. Перший прототип нового приладу представлений на сайті університету.

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Особливості пристрою:

В основі нового біосенсора графен і сплав на основі нікелю та золота.

Пристрій здатний виявляти глюкозу в поту людини навіть в дуже низьких концентраціях.

Саме ця комбінація забезпечила необхідну провідність і чутливість пристрою.

Розмір датчика не більш монети, а його гнучкість забезпечує надійне прилягання до тіла.

Увага! Точність діагностики за допомогою нового пристрою підтвердили за участі пацієнтів з діабетом, зіставивши дані аналізу поту з результатами тест-смужок по крові.



Новий пристрій використовує піт для діагностики / Фото Penn State

Перспектива застосування біосенсора

Тепер команда вчених працює над адаптацією технології для інших цілей. В першу чергу, вони планують використовувати датчик для введення інсуліну.

Крім того, платформа також може ідентифікувати в поту і інші біомаркери під конкретні завдання.