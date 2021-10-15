Новий пристрій для контролю рівня глюкози

Вчені з Пенсільванського університету прагнули розробити простий неінвазивний інструмент, який покращить якість життя діабетиків, аби вони не потребували щоденного аналізу крові з пальця. Перший прототип нового приладу представлений на сайті університету.

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Особливості пристрою:

  • В основі нового біосенсора графен і сплав на основі нікелю та золота.
  • Пристрій здатний виявляти глюкозу в поту людини навіть в дуже низьких концентраціях.
  • Саме ця комбінація забезпечила необхідну провідність і чутливість пристрою.
  • Розмір датчика не більш монети, а його гнучкість забезпечує надійне прилягання до тіла.


Новий пристрій використовує піт для діагностики / Фото Penn State

Перспектива застосування біосенсора

Тепер команда вчених працює над адаптацією технології для інших цілей. В першу чергу, вони планують використовувати датчик для введення інсуліну.

Крім того, платформа також може ідентифікувати в поту і інші біомаркери під конкретні завдання.