Новий пристрій для контролю рівня глюкози
Вчені з Пенсільванського університету прагнули розробити простий неінвазивний інструмент, який покращить якість життя діабетиків, аби вони не потребували щоденного аналізу крові з пальця. Перший прототип нового приладу представлений на сайті університету.
Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують
Особливості пристрою:
- В основі нового біосенсора графен і сплав на основі нікелю та золота.
- Пристрій здатний виявляти глюкозу в поту людини навіть в дуже низьких концентраціях.
- Саме ця комбінація забезпечила необхідну провідність і чутливість пристрою.
- Розмір датчика не більш монети, а його гнучкість забезпечує надійне прилягання до тіла.
Новий пристрій використовує піт для діагностики / Фото Penn State
Перспектива застосування біосенсора
Тепер команда вчених працює над адаптацією технології для інших цілей. В першу чергу, вони планують використовувати датчик для введення інсуліну.
Крім того, платформа також може ідентифікувати в поту і інші біомаркери під конкретні завдання.