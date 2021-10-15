Перший неінвазивний пристрій для контролю глюкози при діабеті: діагностика через піт

Попри те, що концентрація глюкози в поту в 100 разів менша, ніж в крові вченим вдалося розробити чутливі біосенсори для діагностики таким способом. Крім визначення рівня глюкози вчені планують адаптувати технологію для неінвазивної діагностики інших життєво важливих показників.

Новий пристрій для контролю рівня глюкози

Вчені з Пенсільванського університету прагнули розробити простий неінвазивний інструмент, який покращить якість життя діабетиків, аби вони не потребували щоденного аналізу крові з пальця. Перший прототип нового приладу представлений на сайті університету.

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Особливості пристрою:

В основі нового біосенсора графен і сплав на основі нікелю та золота.

Пристрій здатний виявляти глюкозу в поту людини навіть в дуже низьких концентраціях.

Саме ця комбінація забезпечила необхідну провідність і чутливість пристрою.

Розмір датчика не більш монети, а його гнучкість забезпечує надійне прилягання до тіла.

Увага! Точність діагностики за допомогою нового пристрою підтвердили за участі пацієнтів з діабетом, зіставивши дані аналізу поту з результатами тест-смужок по крові.



Новий пристрій використовує піт для діагностики / Фото Penn State

Перспектива застосування біосенсора

Тепер команда вчених працює над адаптацією технології для інших цілей. В першу чергу, вони планують використовувати датчик для введення інсуліну.

Крім того, платформа також може ідентифікувати в поту і інші біомаркери під конкретні завдання.