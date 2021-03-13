У першій половині 2021 року Україна вакцинує від COVID-19 менше 3% населення, – S&P
В Україні вакцинація від коронавірусу йтиме повільно. До середини 2021 року щеплення можуть зробити менш як 3% населення.
Джерело:Standard & Poors
У першій половині поточного року наша країна повинна отримати 2,3 мільйона доз ліків із 8 мільйонів гарантованих у межах ініціативи COVAX.
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У S&P Global Ratings зазначають, що цієї кількості достатньо, щоб двічі вакцинувати 2,7% населення.
Україна очікує 25 мільйонів доз вакцини
Водночас у міжнародному агентстві нагадали, що наразі українська влада очікує 25 мільйонів доз щеплення від різних компаній. Цих ліків вистарчить для імунізації 30% громадян.
Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною,
– додали у Standard & Poors.
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
- У березні щеплення проти коронавірусу отримав Володимир Зеленський.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.
- Зі свого боку головний санлікар Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році.
- Станом на 13 березня 47 541 особу вакциновано від коронавірусу.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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