В Україні вакцинація від коронавірусу йтиме повільно. До середини 2021 року щеплення можуть зробити менш як 3% населення.

У першій половині поточного року наша країна повинна отримати 2,3 мільйона доз ліків із 8 мільйонів гарантованих у межах ініціативи COVAX.

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У S&P Global Ratings зазначають, що цієї кількості достатньо, щоб двічі вакцинувати 2,7% населення.

Україна очікує 25 мільйонів доз вакцини

Водночас у міжнародному агентстві нагадали, що наразі українська влада очікує 25 мільйонів доз щеплення від різних компаній. Цих ліків вистарчить для імунізації 30% громадян.

Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною,

– додали у Standard & Poors.

Зверніть увагу! Станом на 12 березня понад 240 тисяч громадян України записалися на вакцинацію.

Вакцинація в Україні: коротко



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал