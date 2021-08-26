Ризик спалаху наразі є великим, він нікуди не дівається, а лише збільшується. Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За яких умов Україна вийде із зеленої зони

За його словами, наша держава може вийти із зеленої зони вже через 2 – 3 тижні.

Ми очікуємо, що у першій половині вересня Україна вже може з великою імовірністю вийти із зеленого рівня і ми побачимо знову кольорові регіони з різними рівнями епідеміологічної небезпеки,

– наголосив Ганиченко.

Він пояснив, що така ситуація може статись через зменшення контролю над поширенням захворюваності. За нього відповідає так званий "коефіцієнт виявлення випадків", тобто скільки із протестованих тестів є позитивними.

Відзначимо! Наразі відповідне зростання відбувається приблизно на 0,1% за 2 дні.

Наразі понад 3% зі всіх є позитивними. Якщо Україна дійде до 4%, то саме тоді вона поступово виходитиме із зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.

Спалах коронавірусу в Україні: що говорять експерти

Експерти вважають, що спалах коронавірусу варто очікувати вже восени.

Віктор Ляшко прогнозував сплеск захворюваності COVID-19 взимку 2021 року.

На думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, спалах варто очікувати приблизно в жовтні – листопаді.

Ганиченко сказав, чи вийде Україна із зеленої зони: дивіться відео