Ризик спалаху наразі є великим, він нікуди не дівається, а лише збільшується. Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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За яких умов Україна вийде із зеленої зони
За його словами, наша держава може вийти із зеленої зони вже через 2 – 3 тижні.
Ми очікуємо, що у першій половині вересня Україна вже може з великою імовірністю вийти із зеленого рівня і ми побачимо знову кольорові регіони з різними рівнями епідеміологічної небезпеки,
– наголосив Ганиченко.
Він пояснив, що така ситуація може статись через зменшення контролю над поширенням захворюваності. За нього відповідає так званий "коефіцієнт виявлення випадків", тобто скільки із протестованих тестів є позитивними.
Наразі понад 3% зі всіх є позитивними. Якщо Україна дійде до 4%, то саме тоді вона поступово виходитиме із зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.
Спалах коронавірусу в Україні: що говорять експерти
- Експерти вважають, що спалах коронавірусу варто очікувати вже восени.
- Віктор Ляшко прогнозував сплеск захворюваності COVID-19 взимку 2021 року.
- На думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, спалах варто очікувати приблизно в жовтні – листопаді.
Ганиченко сказав, чи вийде Україна із зеленої зони: дивіться відео