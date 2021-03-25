Перший президент України Кравчук вакцинувався "AstaZeneca": відео
Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело:Українська Правда
Вакцинацію проводили препаратом CoviShield
87-річний політик отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield). Для повноцінного захисту потрібно дві дози препарату.
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В рамках другого етапу вакцинації
Леоніда Кравчука вакцинували, адже він належить до категорії людей віком за 80 років. А ця категорія належить до другого етапу кампанії вакцинації в Україні.
Другий етап розпочався в Україні 22 березня. Окрім людей, які старші 80 років, під час нього вакцинують сімейних лікарів, працівники соціальної сфери та громадського здоров'я.
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