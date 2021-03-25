Перший президент України Кравчук вакцинувався "AstaZeneca": відео

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Вакцинацію проводили препаратом CoviShield

87-річний політик отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield). Для повноцінного захисту потрібно дві дози препарату.

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В рамках другого етапу вакцинації

Леоніда Кравчука вакцинували, адже він належить до категорії людей віком за 80 років. А ця категорія належить до другого етапу кампанії вакцинації в Україні.

Другий етап розпочався в Україні 22 березня. Окрім людей, які старші 80 років, під час нього вакцинують сімейних лікарів, працівники соціальної сфери та громадського здоров'я.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. До кінця березня Україна мала б отримати ще 1,5 мільйон доз препарату. Це єдина вакцина, яку має Україна наразі.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca – 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч людей.