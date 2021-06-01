В Бразилії провели багаторічний експеримент з молодими мамами з малозабезпечених сімей. Лікарі давали жінкам конкретні рекомендації по харчуванню новонароджених після припинення грудного вигодовування і відстежували стан їхнього здоров'я упродовж шести років. Група контролю дотримувалася власних уявлень про правильне харчування для дітей.

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Що було під забороною в раціоні дітей

Під час прикорму і до дворічного віку не рекомендувалося давати дітям:

цукор,

солодощі,

газовані напої,

солоні закуски,

здобні та ультрапастеризоване продукти.

Спостереження показали, що в групі контролю багато з цих продуктів, включаючи ультраперероблене дитяче харчування, новонароджені споживали вже у віці півроку.

Перший рік після народження – вирішально вікно для формування звичок, які будуть впливати на здоров'я людини протягом усього життя,

– заявила автор дослідження Керолайн Сангалло.

Результати експерименту

Вчені визначили, що діти на здоровому раціоні споживали менше калорій, жирної і вуглеводної їжі. До шести років окружність їх талії і жирові складки, які свідчать про наявність зайвої ваги, були меншими, ніж у групі контролю.

Хоча зниження споживання калорій на добу було незначним (приблизно 90 ккал), в сумі на рік цей показник досяг би приблизно 33 000 ккал.

Вчені зробили висновок, що профілактика ожиріння повинна починатися в ранньому віці і також охоплювати просвітницьку роботу з матерями.

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