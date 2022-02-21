Перший сексуальний досвід впливає на майбутні сексуальні бажання жінки: дослідження

Для більшості людей перший секс – це значуща подія. У нещодавньому дослідженні психологів з Університету Торонто вдалося з'ясувати, як це впливає на подальше життя жінок.

Виявилось, що перший досвід надає тривалий вплив на лібідо жінок у пізнішому віці. Однак це зовсім не впливає на рівень сексуального потягу у чоловіків.

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"Традиційна мудрість говорить нам, що у жінок слабший статевий потяг, ніж у чоловіків. А що розрив у лібідо великий і стабільний протягом усього життя, тому що жінки в принципі хочуть сексу менше, ніж чоловіки", – пояснила психологиня Діана Пергейн.

Вчені провели дослідження

У ньому взяли участь 838 дорослих гетеросексуальних людей. Виявили, що жінки відрізняються від чоловіків своїм бажанням сексу з партнером тільки у тому випадку, якщо їхній перший сексуальний досвід не був приємним.

Жінки, у порівнянні з чоловіками, у 2 рази рідше повідомляли про те, що були не розчаровані першим статевим актом, і у 8 разів рідше зазначили, що досягали оргазму,

– каже Пергейн.

Дослідження також показало, що перший сексуальний досвід чоловіків не вплинув на їхній поточний рівень сексуального потягу.

"Замість того, щоб дійсно говорити про фіксовані гендерні відмінності у сексуальному бажанні, наші результати підвищують ймовірність того, що сексуальний дебют без оргазму може бути звичайною частиною сексуальної соціалізації жінок, коли сексуальна активність може бути дестимульована", — підсумувала Пергейн.

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Зрештою, вона сподівається, що дослідження демонструє, що нижчий сексуальний потяг у жінок може бути пов'язаний радше з різницею в досвіді, ніж гендерною відмінністю.

Науковці додали, що це висновки також мають важливі наслідки для статевого виховання, яке часто зосереджується на сексуальному здоров’ї та пропагуванні здорового сексу