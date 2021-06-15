Так, нині щонайменше 81,1% населення віком від 18 років отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Тож губернатор Вермонту Філ Скотт вирішив зняти всі карантинні обмеження.

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Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними й довіряє медичній науці,

– заявив Скотт.

При цьому він додав, що кількість щеплених мешканців штату перевищує поставлену президентом Джо Байденом ціль щодо вакцинації 70% повнолітнього населення.

Термін дії надзвичайного стану закінчився. Натомість федеральні обмеження, такі як вимоги до носіння захисних масок в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишилися чинними.

Темпи вакцинації у США

Джерело: Мінфін

В США схвалено такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer-BioNTech.

Першу дозу вакцини отримали 173 840 483 ( 52,23%) населення США,

52,23%) Натомість повністю вакци­новано 143 921 222 ( 43,24%) громадян,

143 921 222 43,24%) громадян, Всього у США провели 309 322 545 вакцинацій проти коронавірусу.

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