Так, нині щонайменше 81,1% населення віком від 18 років отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Тож губернатор Вермонту Філ Скотт вирішив зняти всі карантинні обмеження.
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Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними й довіряє медичній науці,
– заявив Скотт.
При цьому він додав, що кількість щеплених мешканців штату перевищує поставлену президентом Джо Байденом ціль щодо вакцинації 70% повнолітнього населення.
Термін дії надзвичайного стану закінчився. Натомість федеральні обмеження, такі як вимоги до носіння захисних масок в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишилися чинними.
Темпи вакцинації у США
Джерело: Мінфін
- В США схвалено такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer-BioNTech.
- Першу дозу вакцини отримали 173 840 483 (52,23%) населення США,
- Натомість повністю вакциновано 143 921 222 (43,24%) громадян,
- Всього у США провели 309 322 545 вакцинацій проти коронавірусу.