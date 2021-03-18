Перший у світі: Гібралтар завершив вакцинацію проти коронавірусу

Британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію населення від COVID-19. Там це зробили першими у світі.

На Гібралтарі прищепили все доросле населення. Про завершення вакцинації повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

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Обидві дози вакцини, яку доставляли з Великобританії, отримали приблизно 26 тисяч жителів Гібралтару у віці від 18 років. Загальне населення заморської території – 35 тисяч осіб.

Від щеплення проти вірусу відмовилися лише 3,5% громадян. Серед факторів, що сприяли швидкій вакцинації:

невелика кількість жителів;

невелика територія;

безперервне постачання вакцини з Британії.

Проте через виникнення нових штамів коронавірусу місцева влада допустила повторну імунізацію населення. В уряді Гібралтару назвали масову вакцинацію людей операцією "Свобода".

Вакцинація на Гібралтарі: коротко