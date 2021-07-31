Бустерну дозу отримав не лише президент, але і його дружина. Вони розпочали курс щеплень. Сталося це у п'ятницю, 30 липня.
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Президент Ізраїлю вакцинувався втретє
Герцоґу вкололи препарат від Pfizer/BioNTech. Він щепився у медцентрі поблизу Тель-Авіва. "Простягни руку і зроби щеплення!", – написав ізраїльський президент у твітері, куди виклав свою світлину із центру вакцинації.
Поруч з ними був прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.
Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше,
– сказав Беннетт.
Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж 5 місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.
Ситуація з вакцинацією та COVID-19 в Ізраїлі
Джерело: МОЗ Ізраїлю
- Вакцинація ізраїльтян препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року.
- Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали 5,78 мільйонів ізраїльтян, другу – 5,37 мільйонів.
- Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей.
- Через штам Дельта в країні, зросла кількість інфікувань коронавірусом.
- Так, 17 липня лікарі вперше з березня 2021 року виявили за добу в Ізраїлі понад тисячі хворих на коронавірус, а 27 липня – понад 2 тисячі.
- Загалом від початку пандемії в країні захворіли 871,343 людини. На жаль, померли – 6,469 особи. Ще 848,474 ізраїльтянина побороли недугу.