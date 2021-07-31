Перший у світі: президент Ізраїлю Герцоґ отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу

Ізраїль став першою країною в світі, які розпочали вводити третю – бустерну – дозу вакцини проти COVID-19 літнім людям. Її вже вкололи президенту країни – 60-річному Іцхаку Герцоґу.

Бустерну дозу отримав не лише президент, але і його дружина. Вони розпочали курс щеплень. Сталося це у п'ятницю, 30 липня.

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Президент Ізраїлю вакцинувався втретє

Герцоґу вкололи препарат від Pfizer/BioNTech. Він щепився у медцентрі поблизу Тель-Авіва. "Простягни руку і зроби щеплення!", – написав ізраїльський президент у твітері, куди виклав свою світлину із центру вакцинації.

Поруч з ними був прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше,

– сказав Беннетт.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж 5 місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Ситуація з вакцинацією та COVID-19 в Ізраїлі

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилювальну. У ВООЗ раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.

Джерело: МОЗ Ізраїлю