У першій трійці: Київ увійшов у список міст із найзабрудненішим повітрям

В українській столиці сьогодні, 11 вересня, зафіксували один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Київ знову опинився серед лідерів за рівнем забруднення.

Про це свідчать дані порталу, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. Зазначається, що за станом на 09:30 індекс Києва становить 158 при нормі у 50.

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Рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". На першому та другому місці – Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах та Кабул, що в Афганістані.

За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря. А також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.



Індекс забруднення повітря у Києві / Скриншот

Попередні дані

В українській столиці вже неодноразово фіксували високі показники забруднення повітря.

За 16 серпня також зафіксували вкрай погане повітря. Київ посів 8 місце із показником 111.

В середу, 25 серпня, індекс Києва становив 105 при нормі в 50. Столиця України перебувала на 10-му місці в антирейтингу.

А з 5 до 10 липня у київському повітрі спеціалісти зафіксували перевищення домішок оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, а також завислих речовин. Не змінилася ситуація й з наступного тижня.

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