Перший українець, який вакцинувався проти COVID-19, розповів про самопочуття
В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу COVID-19. Першим щеплення отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який вже встиг поділитися відчуттями після першої дози вакцини.
Джерело:24 канал
Лікар з Черкас Євген Горенко заявив, що нічого страшного у вакцинації проти коронавірусної інфекції немає.
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Нічого страшного у цьому немає. Ніяких страшних ускладнень, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчував, окрім самого моменту ін’єкції,
– заявив Горенко.
Попередньо медика проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів після першої дози.
"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося. Все це вільно", – зазначив він.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні: коротко
- 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули в Україну 23 лютого, їх передають у регіони. Під час першої хвилі щеплять майже 13 тисяч людей.
- Насамперед вакцинуватимуть медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус. А також тих, хто перебуває у зоні критичного ризику.
- Загалом у 2021 році, згідно з Національним планом вакцинації проти COVID-19, мають намір вакцинувати близько 14 мільйонів українців:
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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