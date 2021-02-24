Перший українець, який вакцинувався проти COVID-19, розповів про самопочуття

В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу COVID-19. Першим щеплення отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який вже встиг поділитися відчуттями після першої дози вакцини.

Лікар з Черкас Євген Горенко заявив, що нічого страшного у вакцинації проти коронавірусної інфекції немає.

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Нічого страшного у цьому немає. Ніяких страшних ускладнень, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчував, окрім самого моменту ін’єкції,

– заявив Горенко.

Попередньо медика проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів після першої дози.

"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося. Все це вільно", – зазначив він.



Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули в Україну 23 лютого, їх передають у регіони. Під час першої хвилі щеплять майже 13 тисяч людей.

Насамперед вакцинуватимуть медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус. А також тих, хто перебуває у зоні критичного ризику.

Загалом у 2021 році, згідно з Національним планом вакцинації проти COVID-19, мають намір вакцинувати близько 14 мільйонів українців:



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу