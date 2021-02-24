Перший українець, який вакцинувався проти COVID-19, розповів про самопочуття

Джерело:24 канал
В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу COVID-19. Першим щеплення отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який вже встиг поділитися відчуттями після першої дози вакцини.
Лікар з Черкас Євген Горенко заявив, що нічого страшного у вакцинації проти коронавірусної інфекції немає.
Читайте також В Україні вже 10 людей вакцинували від COVID-19
Нічого страшного у цьому немає. Ніяких страшних ускладнень, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчував, окрім самого моменту ін’єкції,
– заявив Горенко.
Попередньо медика проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів після першої дози.
"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося. Все це вільно", – зазначив він.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу