Перший в Україні мобільний госпіталь: як на Прикарпатті протидіють спалаху COVID-19

Наразі Прикарпаття найбільше потерпає від коронавірусу. Тож в області – максимальні заходи стримання та протидії COVID-19 і перший в Україні мобільний госпіталь.

Шпиталь розгортають на базі Богородчанської райлікарні, її вже перепрофільовують у монолікарню – винятково для пацієнтів із коронавірусом. Наразі підводять усі необхідні комунікації та облаштовують територію.

До теми Що зупинили в Івано-Франківській через спалах COVID-19: відповідь Ляшка

У госпіталі передбачили 120 ліжок, проте чиновники зазначили, що він винятково резервний. Тобто на випадок, коли в лікарнях Прикарпаття взагалі не залишиться вільних місць, тому запустити його в експлуатацію планують не раніше, ніж за тиждень.

"Будуть монтувати обладнання, яке обігріватиме приміщення. Це абсолютно самодостатній модуль, тобто після того, коли буде налаштований правильний температурний режим всередині – розпочнеться монтаж обладнання", – розповів голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

За його словами, відповідне обладнання є дорогим, але воно дуже важливе. Госпіталь буде готовий приймати пацієнтів лише після первинного огляду за результатами, додав він.



У шпиталі розпочнеться монтаж обладнання / Фото 24 каналу

Яка ситуація навколо Богородчанської лікарні

Богородчанська лікарня після перепрофілювання зможе прийняти 250 хворих на коронавірус пацієнтів. Для цього потрібно звільнити практично всі палати, а деякі відділення взагалі закрити.

Гендиректор Богородчанської лікарні Іван Коляджин розповів, що наразі закривають гінекологічне відділення, що означає:

частину хворих виписують;

частину пацієнтів переводять в обласні установи.



В лікарні закривають відділення / Фото 24 каналу

Він пояснив, що так само закривають неврологічне відділення. Наступним етапом, за словами Коляджина, буде хірургічне відділення на 60 ліжок, частину хворих випишуть, а хворих, які потребують довготривалого лікування – переведуть в інші установи, зокрема й в обласну клінічну лікарню.

Проблема з медперсоналом у госпіталі

Якщо проблему з ліжками мобільний шпиталь може вирішити оперативно, то з медперсоналом – складніше. Адже на додаткових 120 ліжок потрібно знайти і додатковий персонал.

У суботу та неділю надавати медичну допомогу будуть працівники університету, у будні дні – працівники Богородчанської лікарні,

– сказав виконувач обов'язки директора обласного Департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак.

У області – збільшення кількості хворих

Медики відзначили, що область 3 доби поспіль перевершує так звані антирекорди – нових хворих приблизно 700 щодня. Завантаженість 7 лікарень Прикарпаття вже на межі можливого.

Аби змінити відповідну ситуацію, паралельно з посиленням карантинних заходів за наступний тиждень на Прикарпатті обіцяють розгорнути ще 730 ліжкомісць.



На Прикарпатті обіцяють розгорнути ще 730 ліжкомісць / Фото 24 каналу

"Додатково законтрактували (ліжкомісця – 24 канал) у Верховинській та Заболотівській лікарні. Інші лікувальні заклади, які надали надможливості і знайшли 80 додаткових ліжкомісць в обласній клінічній лікарні буде розгорнуто додатково. По інших – від 10 і до 30 ліжкомісць ще розгортають", – розповів головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Актуально На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь: фото, відео

Окрім того, керівництво області працює над доукомплектування окремих лікарень місткостям зі зрідженим киснем – щоб максимально збільшити доступ хворих до кисневих точок.