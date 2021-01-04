Грузинські медики підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції COVID-19 в країні. Йдеться про штам, який вперше зафіксували у Великій Британії.

При цьому захворювання виявили у пацієнта, який не подорожував до цієї країни. Про це з посиланням на слова директора Національного центру з контролю здоров'я громадян МОЗ Грузії Паата Імнадзе пише "Грузия Online".

Тим часом Інфікування відбуваються вже всередині країни: у Швейцарії поширюється мутований COVID-19

За його словами, на новий штам перевіряли 3 зразки позитивних COVID-тестів, два з яких отримали негативну відповідь. Третій же виявився позитивним.

Зараженому пацієнту за 50, він почуває себе добре і перебуває в ізоляції.

Біологічний матеріал його контакту також вивчається. У структурі МОЗ не уточнили, в якій країні інфікувався чоловік. Відомо лишень, що у Великій Британії під час своєї подорожі він не бував. Наразі пацієнт вже фактично одужав.

За словами грузинських медиків, новий штам не відрізняється від звичайного COVID-19 важкістю перебігу хвороби чи летальністю. Втім, у Грузії теж підтвердили: мутований коронавірус має здатність швидко поширюватися. Відтак, дотримання заходів безпеки стає ще важливішим.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, у країні виявлені 229 тисяч 763 випадки зараження COVID-19, померли 2 тисячі 628 осіб. Водночас одужали вже 222 тисячі 405 пацієнтів.