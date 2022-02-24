Першу операцію з відновлення слуху зробили ще понад 5 тисяч років тому

У Бургосі (Іспанія) знайшли останки жінки віком 5,3 тисячі років. На її черепі виявили сліди хірургічної операції з відновленню слуху – найпершій з усіх задокументованих.

Що відом про пацієнтку

Науковці вважають, що жінці було близько 35 – 50 років, що на той час вважався дуже похилим віком. Ще за життя вона втратила всі зуби, що також вказує, що це літня жінка.

Читайте також: Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Згідно з дослідженням, людина пройшла через дві хірургічні операції, які називаються мастоїдектомією. Про це свідчать сліди регенерації тканин довкола хірургічних отворів у черепі. Цей тип хірургічного втручання зазвичай застосовується для лікування інфекції і видалення гною через трепанацію.

Така інфекція у стародавньої жінки могла б призвести до серйозних наслідків, таких як втрата слуху, менінгіт і навіть смерть, якби не допомога, яку їй надали стародавні хірурги.



Перша операція з відновлення слуху / Фото The Science Time

Операція пройшла успішно

За словами авторів дослідження, череп вцілів, попри операцію, яку зробили ще 5300 років тому. Ця людина може бути першим пацієнтом з підтвердженим успіхом операції на вусі.

Дослідження показують, що жінка вижила через фізичні ознаки регенерації кісток, які оточують точки операційних проколів. Вперше череп був розкопаний ще в липні 2018 року, але ретельне дослідження та його результати були зібрані лише цього року.